ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أحمد موسى: التعليم نجحت في القضاء على تسريب الامتحانات

الإثنين 04/يونيو/2018 - 12:56 ص
أحمد موسى: التعليم نجحت في القضاء على تسريب الامتحانات
الإعلامي أحمد موسى
طباعة
داليا الحسين
 
عقب الإعلامي أحمد موسى، على بداية مارثون الثانوية العامة، قائلًا: "وزارة التربية والتعليم نجحت في أول أيام امتحانات الثانوية العامة في القضاء على تسريب الامتحانات"، مؤكدا أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط رغم أنه طويل.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن تعاون وزارة التربية والتعليم مع كافة أجهزة الدولة منع التسريب وواجه الغش بكل حزم.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المغرب - أساسي
-
x
20:00
-
سلوفاكيا - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
20:00
-
تشيلي - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
هولندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/4/2018 1:10:02 AM