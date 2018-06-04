أحمد موسى: التعليم نجحت في القضاء على تسريب الامتحانات

عقب الإعلامي أحمد موسى، على بداية مارثون الثانوية العامة، قائلًا: "وزارة التربية والتعليم نجحت في أول أيام امتحانات الثانوية العامة في القضاء على تسريب الامتحانات"، مؤكدا أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط رغم أنه طويل.



وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن تعاون وزارة التربية والتعليم مع كافة أجهزة الدولة منع التسريب وواجه الغش بكل حزم.

