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زيزو يكشف حقيقة دخول الأهلي في صفقة إبراهيم حسن

الأحد 03/يونيو/2018 - 11:44 م
زيزو يكشف حقيقة دخول الأهلي في صفقة إبراهيم حسن
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أحمد جمال وعلي نبوي
 
أكد عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي للنادي الأهلي ، وعضو لجنة الكرة ، أنه لم يتم فتح ملف التعاقد أو التفاوض مع إبراهيم حسن لاعب وسط الإسماعيلي خلال الفترة الماضية ، ولم تتطرق لجنة الكرة لفتح أي خط للتفاوض مع ناديه أو اللاعب.

وأوضح عبد الشافي أن إبراهيم حسن يعد من اللاعبين المتميزين ويتمنى له التوفيق في مستقبله لكنه خارج الحسابات الفنية للأهلي خلال الفترة القادمة، لاسيما وأن المركز الذي يلعب به إبراهيم حسن يوجد به العديد من اللاعبين المميزين حاليا في الأهلي.

وشدد عبد الشافي أن ما تردد عن دخول الأهلي في أي مفاوضات مع اللاعب خلال المرحلة الحالية من أجل التعاقد معه هو أمر عاري تماما من الصحة.

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