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أستاذ قانون بالمنوفية: عميد الكلية حاول إجباري على تسريب الامتحان لأبناء الأساتذة

الإثنين 04/يونيو/2018 - 02:07 ص
أستاذ قانون بالمنوفية: عميد الكلية حاول إجباري على تسريب الامتحان لأبناء الأساتذة
الدكتور هشام البدري
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كساب أحمد
 
قال الدكتور هشام البدري، أستاذ القانون بجامعة المنوفية، إن عميد الكلية حاول إجباره على تسريب الامتحانات لأبناء الاساتذة، وعندما رفض تم التنكيل به من خلال منعه من وضع امتحان مادته.

وتابع "البدري"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد: "العرف في الكلية هو تسريب الامتحان لأبناء الاساتذة، مفيش طالب بيجيب الدرجات النهائية في كل المواد طيلة الأربع سنوات، لكن إحنا عندنا ولاد الأساتذة عملوها".

وأشار إلى أن عميد الكلية قام بعزله عن وضع امتحان مادته عندما رفض إعطائه امتحان المادة لأبناء الأساتذة، رغم أنه لا يوجد لديه أحد في الكلية من الدرجة الرابعة وغير متهم في بأي قضايا فساد وفقَا للقانون.
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