زي النهاردة بتاريخ 4-6-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 4-6-2018





أحــــــــــداث





629 - بدء المعركة الأولى للإسلام في عهد الرسول محمد مع العالم المسيحي ممثلًا في الإمبراطورية البيزنطية.





1615 - حصار أوساكا: قوات بقيادة توكوغاوا إيه-ياسو تسيطر على قلعة أوساكا في اليابان.





1789 - الدستور الأمريكي يدخل حيز التنفيذ، وهو يعد أقدم دستور في العالم ما زال معمولًا به.





1878 - الدولة العثمانية تتنازل لبريطانيا عن إدارة جزيرة قبرص.





1904 - مُبايعة الإمام يحيى، الإمام الخامس والستين لإمامة اليمن، وقدوم عبد الله باشا إلى اليمن والياً عليه من الدولة العثمانية.





1944 - قوات الحلفاء تدخل روما وتجاوزها إلى ما بعد فلورنسا في نهاية الحرب العالمية الثانية.





1958 - رئيس الوزراء الفرنسي شارل ديغول يصل إلى الجزائر في محاولة من جانيه لحل القضيه الجزائرية بعد أن تحولت الثورة الجزائرية المطالبة بالاستقلال إلى نزيف دم على الجانبين الفرنسي والجزائري.





1982 - إسرائيل تقصف جنوب لبنان قبل يوم واحد من بدأ الاجتياح الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.





1982 - اغتيال السكرتير الأول في سفارة الكويت في الهند «مصطفى محمد المرزوق»، ومنظمة أبو نضال تتبنى العملية.





1989 - قوات جيش التحرير الشعبي الصيني تقمع مظاهرات ساحة تيانانمن، ومقتل ما لا يقل عن 241 شخص.





1989 - انتخاب مجلس خبراء القيادة لعلي خامنئي مرشداً أعلى جديداً لجمهورية إيران الإسلامية بعد وفاة روح الله الخميني.





1989 - أول طائرة مصرية تصل إلى طرابلس بعد عودة العلاقات مع ليبيا.





2004 - إلقاء القبض على «عمر بازياني» أحد مساعدي أبو مصعب الزرقاوي في العراق.





2009 - الرئيس الأمريكي باراك أوباما يزور مصر لأول مرة ويدعو في خطابه الموجه إلى العالم الإسلامي من جامعة القاهرة إلى فتح صفحة جديدة بين الولايات المتحدة والمسلمين تمكنهم سويًا من مواجهة التطرف والعنف حول العالم وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.





2012 - الولايات المتحدة تعلن عن مقتل المسؤول الثاني في تنظيم القاعدة أبو يحيى الليبي.





2015 - انفجار في محطة غاز بالعاصمة الغانية يؤدي إلى مقتل أكثر من 200 شخص.





مـــــــــواليـــــــــد





1694 - فرنسوا كيناي، اقتصادي فرنسي.





1738 - الملك جورج الثالث، ملك المملكة المتحدة.





1866 - مينا سيلانبا، سياسية فنلندية.





1867 - كارل غوستاف إميل مانرهايم، رئيس فنلندا.





1877 - هاينريش فيلاند، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1927.





1879 - أسد رستم، مؤرخ لبناني.





1894 - محمود تيمور، أديب مصري.





1907 - عبد الحسين سبانتا، أديب وفنان إيراني.





1914 - زين العابدين مؤتمن، مدرس، روائي، شاعر ومؤلف إيراني.





1916 - روبرت فورشغوت، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1998.





1926 - ألفريدو دي ستيفانو، لاعب كرة قدم أرجنتيني / إسباني.





1928 - موسى الصدر، عالم دين ومفكر وسياسي شيعي.





1929 - كارولوس بابولياس، رئيس اليونان.





1946 - محمود عبد العزيز، ممثل مصري.





1952 - برونيسواف كوموروفسكي، سياسي بولندي.





1952 - لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.





1974 - ميشال معوض، سياسي وحقوقي لبناني.





1973 - دايسكي هيراكاوا، ممثل أداء صوتي ياباني.





1975 - أنجلينا جولي، ممثلة أمريكية.





1975 - فيفان انطونيوس، ممثلة لبنانية.





1977 - أليكس مانينغر، لاعب كرة قدم نمساوي.





1979 - إيهاب فهمي، ممثل مصري.





1979 - مجبل عجب، لاعب كرة قدم كويتي.





1979 - ناوهيرو تاكاهارا، لاعب كرة قدم ياباني.





1981 - جوركاس سيتاريديس، لاعب كرة قدم يوناني.





1983 - إيمانويل إيبوي، لاعب كرة قدم إيفواري.





1983 - كوفي ندري روماريك، لاعب كرة قدم إيفواري.





1985 - لوكاس بودولسكي، لاعب كرة قدم ألماني.





وفيـــــــــات





1876 - عبد العزيز الأول، خليفة المسلمين وسلطان الدولة العثمانية.





1039 - كونراد الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.





1798 - جاكومو كازانوفا، كاتب إيطالي.





1830 - أنطونيو خوزيه دي سوكريه، رئيس بوليفيا.





1904 - المنصور محمد بن يحيى حميد الدين؛ إمام اليمن.





1941 - فيلهلم الثاني، قيصر ألمانيا.





1942 - رینهارد هایدریش، قائد الأمن في ألمانيا النازية.





1971 - جورج لوكاش، فيلسوف هنغاري.





1989 - فوزي المجادي، مناضل كويتي وعضو في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.





2001 - ديبندار بيكرام، ولي عهد مملكة نيبال.





2011 - ديمي منت آبا، مغنية موريتانية.





2012 - إدوارد خيل، مغني روسي.





2012 - أبو يحيى الليبي، المسؤول الثاني في تنظيم القاعدة.





2017 - خوان غويتيسولو، روائي إسباني.





أعيـــــــاد ومنـــــــــاسبـــــــــات





اليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداءات.



