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رئيس "قوى عاملة النواب" يعلن عن نبأ سار للموظفين وأصحاب المعاشات

الإثنين 04/يونيو/2018 - 02:58 ص
رئيس قوى عاملة النواب يعلن عن نبأ سار للموظفين وأصحاب المعاشات
النائب جبالي المراغي
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داليا الحسين
 
قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة عرضت على مجلس النواب مشروعي العلاوة الخاصة والعلاوة الاستثنائية.

وأضاف "المراغي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية " صدى البلد"، مساء الأحد، أنه فور وصول المشروعين للجنة تم الانعقاد والموافقة عليهما مباشرة، موضحا أنه تمت الموافقة على مشروع قانون المعاشات ورفع الحد الأدنى للمعاشات لـ750 جنيها بدلا من 500 جنيه، اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن البرلمان أصر إضافة العاملين بقطاع الأعمال للقانون، لافتا إلى أن القانون الجديد سيستفيد منه أكثر من 6.5 مليون موظف.

وتابع: "الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيها".
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