بعد تدهور حالته الصحية.. معلومات لا تعرفها عن لطفي لبيب

صباح اليوم، انتشرت عدد من الأخبار عن تدهور حالته الصحية وإصابته بخلطة في المخ وخضوعه لعدد من العمليات الجراحية، لكن الفنانة سلوى محمد علي نفت الأمر وأكدت أن ما نشر عبر السوشيال ميديا ماهو الا محض شائعات، وأن الفنان لطفي لبيب بخير.





وفي السطور المقبلة، يستعرض "الفجر الفني" ٨ معلومات عن لطفي لبيب.





١-ولد لطفي في الثامن عشر من أغسطس عام ١٩٤٧.





٢-حصل على ليسانس الآداب من جامعة الاسكندرية ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية.





٣-بدأت مسيرة لطفي لبيب في عام ١٩٨١، متأخرًا بأكثر من عقد على تخرجه من معهد الفنون في عامر١٩٧٠، وذلك لظروف تجنيده لمدة ست سنوات، ثم سفر للخارج أربع سنوات.





٤-يعد لطفي أحد أبطال حرب أكتوبر ١٩٧٣.





٥-في عام ١٩٧٥، ألف لطفى كتابًا تحت عنوان "الكتيبة 26 "، تحدث فيه عن تجربته الشخصية خلال حرب أكتوبر من سبتمبر 1973 وحتى فبراير 1974.





٦-تنوعت أعماله بين المسرح والتلفزيون والسينما، وكان أشهرها، فيلمي "السفارة في العمارة"، و"عسل أسود"، ومسلسلي "رأفت الهجان"، و"عمارة يعقوبيان".





٧-رفض دعوة لتكريمه من السفارة الإسرائيلية في القاهرة، بعد تجسيده شخصية السفير الإسرائيلي في فيلم "السفارة في العمارة" مع الزعيم عادل إمام.





٨-كرمته وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم في العاشر من رمضان الماضي، في احتفالية تكريم أبطال نصر أكتوبر، وذلك ضمن فعاليات برنامج "هل هلالك" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.