أيمن حافظ : إبراهيم حسن وقع للزمالك ولكن

أكد أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك، على أن إبراهيم حسن لاعب الإسماعيلي وقع بالفعل للقلعة البيضاء وأن صورة التوقيع التي تم تداولها أمس تم التقاطها بالأسبوع السابق خلال التوقيع.

وقال حافظ في تصريحات عبر برنامج المدرج مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بفضائية dmc أنه يتبقى الاتفاق على بعض تفاصيل الصفقة مع نادي الإسماعيلي ونجوم المستقبل قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وشدد حافظ، على أن نجوم المستقبل سيحصل على حقوقه كاملة من الزمالك وفقًا للاتفاق بين الطرفين ولن يتم الاعلان عن الإتمام الرسمي إلا بعد التراضي من كافة الأطراف.