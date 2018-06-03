أوكرانيا تكتسح ألبانيا برباعية نظيفة ودياً

اكتسح منتخب أوكرانيا، نظيره الألباني، برباعية، في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الأحد، بمدينة إيفيان الفرنسية.

انتهى الشوط الأول بتقدم أوكرانيا بثلاثية نظيفة، حيث افتتح يفجن كونوبليانكا التسجيل في الدقيقة 31، قبل أن يضيف أندريه يارمولنكو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 36 و45.

وفي الشوط الثاني، قلص إيمانويل ندوي الفارق بعدما أحرز هدف ألبانيا الوحيد في الدقيقة 88، فيما عاد كونوبليانكا لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الرابع لأوكرانيا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 90.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخبين لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بعدما أخفقا في التأهل لنهائيات كأس العالم التي ستنطلق في روسيا، منتصف الشهر الجاري.