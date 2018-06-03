كوستاريكا تفوز على أيرلندا الشمالية ضمن الاستعداد للمونديال

حقق منتخب كوستاريكا، فوزا معنويا 3 ـ 0، على ضيفه منتخب أيرلندا الشمالية، في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الخميس، في سان خوسيه، عاصمة كوستاريكا في إطار استعداداته للمشاركة في كأس العالم روسيا 2018.

انتهى الشوط الأول بتقدم كوستاريكا بهدف نظيف حمل توقيع جوهان فينيجاس في الدقيقة 30، وواصل المنتخب الكوستاريكي سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، ليضيف جويل كاميل وفرانشيسكو كالفو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 46 و66.

يذكر أن منتخب كوستاريكا، يلعب في المجموعة الخامسة بالدور الأول للمونديال، برفقة منتخبات البرازيل وسويسرا وصربيا.