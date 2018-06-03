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القناة الوحيدة التي تعرض الحلقة 19 من مسلسل رحيم الآن أون لاين

الأحد 03/يونيو/2018 - 11:25 م
القناة الوحيدة التي تعرض الحلقة 19 من مسلسل رحيم الآن أون لاين
رحيم
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الفجر الفني
 
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "رحيم" الحلقة 19 التاسعة عشر كاملة HD على اليوتيوب.


"رحيم" بطولة ياسر جلال، نور، طارق عبدالعزيز، محمد رياض، ويرصد المسلسل قصة صراع تدور داخل المجتمع المصري.

"رحيم" رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.

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