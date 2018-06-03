شاهد.. شخص يعتدي بالسكين على أي فتاة غير محجبة

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، فيديو يوثق اعتداء شخص على فتاة غير محجبة بصحبة والدها.





وقالت "دينا"، ضحية الاعتداء بالسكين، خلال مداخلة هاتفية مع نفس البرنامج، إنها قبل أن تتعرض للاعتداء بالسكين كانت تعلم بأن هناك شخص يقوم بالاعتداء على الفتيات غير المحجبات، ولذلك كان والدها يقوم بتوصيلها، لكن للأسف تعرضت لنفس الاعتداء.





وتابعت: "هذا الشخص يقوم بالاعتداء على السيدات غير المحجبات سواء كانت مسيحية أو مسلمة، والإصابة لا تقتصر على الأماكن الحساسة مثلما يقال".



