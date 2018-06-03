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وزيرة التضامن تكشف حقيقة معاقبة الأسر التي تنجب أكثر من طفلين

الأحد 03/يونيو/2018 - 11:26 م
وزيرة التضامن تكشف حقيقة معاقبة الأسر التي تنجب أكثر من طفلين
وزيرة التضامن
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داليا الحسين
 
نفت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ما تردد عن معاقبة الأسر التي تنجب أكثر من طفلين، مؤكدة أنها شائعات لا صحة لها. 

وأوضحت "والي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن وزارة التضامن أطلقت برنامج "كفاية اثنين"، ويستهدف مليون سيدة من سيدات "تكافل وكرامة"، متابعة: "بنقول للسيدات كفاية اثنين استردوا صحتكم وأعطوا للولاد الرعاية الكافية".

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن برنامج تكافل يدعم الأسرة التى لديها 3 أطفال من أجل انتظامهم في المدارس.
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