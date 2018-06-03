"مميش" عن الاستثمار الروسي في مصر: "كل ما تشتغل مع الأقوياء تبقى قوي"

علق الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، على التوقيع على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية شرقي مدينة بورسعيد، قائلًا: "أول مرة الاستثمار الروسي يدخل المنطقة، والاستثمار الروسي استثمار قوي".





وأضاف "مميش"، خلال حواره ببرنامج "القاهرة"، المذاع عبر قناة "RT" مساء الأحد، أن روسيا تعتبر قاعدة الانطلاق إلى السوق المصرية والسوق الإفريقية، وأن هذا الاستثمار يحقق مكسبًا لروسيا ولمصر أيضًا.



