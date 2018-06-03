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"مميش" عن الاستثمار الروسي في مصر: "كل ما تشتغل مع الأقوياء تبقى قوي"

الأحد 03/يونيو/2018 - 11:25 م
مميش عن الاستثمار الروسي في مصر: كل ما تشتغل مع الأقوياء تبقى قوي
مهاب مميش
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أمنية فوزي
 
علق الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، على التوقيع على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية شرقي مدينة بورسعيد، قائلًا: "أول مرة الاستثمار الروسي يدخل المنطقة، والاستثمار الروسي استثمار قوي".

وأضاف "مميش"، خلال حواره ببرنامج "القاهرة"، المذاع عبر قناة "RT" مساء الأحد، أن روسيا تعتبر قاعدة الانطلاق إلى السوق المصرية والسوق الإفريقية، وأن هذا الاستثمار يحقق مكسبًا لروسيا ولمصر أيضًا.

وأوضح أن الصناعات الروسية قوية ومعترف بها، وأن السوق الإفريقي سوق كبير جدًا، لافتًا إلى أن روسيا دولة قوية وعظمى ووجودها في المنطقة يرفع درجة الثقل المصري، وأن وجودها إضافة وقوة للمنطقة، معقبًا: "كل ما تشتغل مع الأقوياء تبقى أنت قوي".
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