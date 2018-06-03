نشأت الديهي يكشف عن اسم أول من أطلق النيران على "السادات"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن محمد عبد السلام فرج مفتي تنظيم الجهاد، قال إنه يجوز قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات لأنه كافر، مشيرًا إلى أن عبد السلام فرج عام 1981 كلف عبود الزمر بوضع خطة للسيطرة على مبنى وزارة الدفاع والإذاعة والتليفزيون والبرلمان وقيادة الأمن المركزي ووزارة الدخلية.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، أن عبد السلام فرج قرر قتل السادات، ولكن عبود الزمر في بداية الأمر كان رافضًا لهذا القرار، موضحًا أن عبد السلام فرج قام بتهديد الزمر حتى اقتنع بقرار قتل السادات.



