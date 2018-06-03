وزيرة التضامن: قيمة المعاشات بلغت 175 مليار جنيه

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قيمة المعاشات بلغت 175 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيه شهريا والحد الأقصى 626 جنيه.





وأوضحت "والي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن 40% من أصحاب المعاشات سيزيدون بنسبة 23% وتشمل المعاشات منخفضة القيمة، وعدد قليل سيزيد 50% ويشمل المعاشات التى ستزيد من 500 جنيه إلى 750 جنيه، وباقى أصحاب المعاشات 15%، لافتة إلى أن لجنة القوى العاملة في البرلمان وافقت على زيادة المعاشات.



