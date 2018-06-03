الشرطة تقبض على نيللي كريم بسبب المخدرات فى "اختفاء"
الأحد 03/يونيو/2018 - 11:19 م
مريم الشريف
ألقت الشرطة القبض على "نسيمة" والتى تجسدها الفنانة نيللى كريم، اثناء اقامتها حفل فى منزلها، بعدما عثرت الشرطة على مواد مخدره فى غرفتها، دسها لها "سليمان" محمد ممدوح.
بدأت أحداث حلقة اليوم بقيام "سليمان" بوضع مواد مخدرة فى غرفة "نسيمه" وزوجها "نادر"، كي يورط "نادر" فى الامر، الا ان الشرطة حينما جاءت القت القبض على "نسيمه" فى حين اختفى "نادر" من المنزل.
"اختفاء" بطولة الفنانة نيللى كريم، والفنان هشام سليم، محمد ممدوح، بسمة، والعمل تأليف أيمن مدحت، للمنتج جمال العدل، وإخراج أحمد مدحت.
بدأت أحداث حلقة اليوم بقيام "سليمان" بوضع مواد مخدرة فى غرفة "نسيمه" وزوجها "نادر"، كي يورط "نادر" فى الامر، الا ان الشرطة حينما جاءت القت القبض على "نسيمه" فى حين اختفى "نادر" من المنزل.
"اختفاء" بطولة الفنانة نيللى كريم، والفنان هشام سليم، محمد ممدوح، بسمة، والعمل تأليف أيمن مدحت، للمنتج جمال العدل، وإخراج أحمد مدحت.
المزيد عن: نيللي كريم نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار نيللي كريم أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama