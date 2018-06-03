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الشرطة تقبض على نيللي كريم بسبب المخدرات فى "اختفاء"

الأحد 03/يونيو/2018 - 11:19 م
الشرطة تقبض على نيللي كريم بسبب المخدرات فى اختفاء
نيللي كريم
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مريم الشريف
 
ألقت الشرطة القبض على "نسيمة" والتى تجسدها الفنانة نيللى كريم، اثناء اقامتها حفل فى منزلها، بعدما عثرت الشرطة على مواد مخدره فى غرفتها، دسها لها "سليمان" محمد ممدوح.

بدأت أحداث حلقة اليوم بقيام "سليمان" بوضع مواد مخدرة فى غرفة "نسيمه" وزوجها "نادر"، كي يورط "نادر" فى الامر، الا ان الشرطة حينما جاءت القت القبض على "نسيمه" فى حين اختفى "نادر" من المنزل.


"اختفاء" بطولة الفنانة نيللى كريم، والفنان هشام سليم، محمد ممدوح، بسمة، والعمل تأليف أيمن مدحت، للمنتج جمال العدل، وإخراج أحمد مدحت.
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