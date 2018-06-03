برومو "ليلة هنا وسرور" يحطم الأرقام القياسية بـ4 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة

حقق برومو فيلم "ليلة هنا وسرور"، الذي طرحته شركة سينرجي فيلمز - تامر مرسي، تحت إدارة المنتج أحمد بدوي، 4 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحه على الصفحة الرسمية للشركة المنتجة على "فيسبوك"، في رقم قياسي جديد يحسب للفيلم قبل عرضه بأيام قليلة.

تدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته وتدعى "هنا" وهى الفنانة ياسمين صبرى، ويقع فى عصابة ما، ويضطر للهرب، ويلتقى رئيس العصابة والذى يجسده الفنان فاروق الفيشاوى، وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث.

الفيلم بطولة كل من محمد إمام وياسمين صبري وفاروق الفيشاوي ومحمد سلام وبيومي فؤاد ومحمد عبد الرحمن، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوي.