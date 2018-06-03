"عفاريت عصمت".. مسلسل يناقش هموم المصريين في الحياة (صور)

يتناول المسلسل الكوميدي "عفاريت عصمت" عدد كبير من الحكايات حياة بعض نماذج المصريين، بحيث يتضمن في كل يوم حكاية جديدة، بداية من حالة الكساد التي تمر بها السياحة المصرية، وكيف يمكن حلها بأبسط الطرق، مرورا بتردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار، وتراكم الديون وكيف يمكن مواجهة هذه الديون، إضافة إلى فكرة الثأر، وصولا إلى الانتخابات، وكيفية اختيار الشعب – أهل التكية - من يمثله، حيث يقدم المسلسل كل يوم حكاية جديد يعيشها "أهل التكية".

يذكر أن التكية هي عبارة عن قصر "عصمت هانم" بالقرب من بحيرة قارون بمدينة الفيوم، الذي قامت بتحويلة إلى لوكاندة بعد أن ضاق بها الحال، واستغلت المستخدمين معها في القصر ليتحولوا إلى عاملين في اللوكاندة، لتدور كل حكايات يومية كل ليلة بين أهالي اللوكاندة وبين النزلاء، أو بين أهل التكية فيما بينهم، في إطار كوميدي ساخر.

"عفاريت عصمت" قصة وسيناريو وحوار ماهر زهدي، وبطولة انتصار، وهشام إسماعيل، إيناس النجار، حمادة بركات، علاء زينهم، حسام داغر، وائل علاء، إلهام عبد البديع، مجدي البحيري، محمد طلبه، والوجه الجديد أحمد زهدي، إضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم الفنان القدير سناء شافع، والفنان الدكتور فريد النقراشي، ميسرة، أيمن قنديل، رضا إدريس، حمدي عباس، وأحمد الحلواني، وآخرين، إخراج سامح الشوادي، في اللقاء السادس له مع المؤلف ماهر زهدي، حيث قدما معا خمسة أفلام روائية.

مسلسل "عفاريت عصمت" يعرض على القناة المصرية الأولى، وقناة نايل كوميدي، والنيل للدراما، وقناة القاهرة، ومن إنتاج شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.