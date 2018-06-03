دولة عربية جديدة تتهم قطر رسميا بدعم الإرهاب والإخوان

شدد حاتم العريبي، المتحدث باسم الحكومة الليبية المؤقتة، على قيام دولة قطر بدعم من وصفهم بالـ"جماعات المتطرفة في ليبيا"، وذلك بشهادة المجتمع الدولي.





ودعا العريبي خلال حواره مع بوابة "العين الإخبارية"، لضرورة وجود ضمانات حقيقية للعملية السياسية في ليبيا، حتى لا يتم الانقلاب عليها، خاصة وأن "الإخوان وجماعاتها" عندما ظهرت نتائج مجلس النواب، خرجت على الشرعية، وأنتجت مليشيات تعرف بـ"فجر ليبيا"، وهذه الجماعات كان الغرض منها فرض سلطة الأمر الواقع وعدم الانصياع إلى الانتخابات.





وأضاف العريبي "عندما نتحدث عن الإخوان، نتحدث عن تنظيم بلا وطن، ولطالما تحدثنا عن هذه الدول التي تدعمه وعلى رأسها قطر، وما فعلته من دعم الجماعات المتطرفة، وذلك بشهادة أغلب الدول العربية والمجتمع الدولي".





وأكمل العريبي "نشيد ونرحب بدعم أي دولة لليبيا في حربها على الإرهاب، وليبيا كانت من أوائل الدول التي رحبت بخطوة الرباعي العربي، وكانت تدعو لمحاربة الجماعات الإرهابية في ليبيا منذ 2014".





وأتم العريبي "القيادة العامة للجيش هي صف واحد في محاربة الإرهاب. دعم الحكومة للقيادة العامة غير محدود حسب الإمكانيات المتاحة لها، رغم حظر التسليح المفروض على ليبيا. الحكومة المؤقتة ماضية إلى أن يتخذ مجلس النواب قرار تكليف حكومة أخرى".





يذكر أن العديد من الدول تتهم قطر بدعمها للإرهاب، حتى أن الرباعي "السعودية والإمارات والبحرين ومصر"، قرر مقاطعتها، وهو الاتهام الذي نفته قطر بشكل رسمي في أكثر من مناسبة.



