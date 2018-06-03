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"شوقي": لا يوجد تسريب لامتحانات الثانوية.. ونظام "البوكليت" يعمل بكفاءة

الأحد 03/يونيو/2018 - 10:12 م
شوقي: لا يوجد تسريب لامتحانات الثانوية.. ونظام البوكليت يعمل بكفاءة
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
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أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، أنه تم ضبط الطالب الذي قام بإدخال هاتفه للجنة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة وقام بتصويره وإرساله لأصدقائه، إذ تم القبض عليه بعد عشر دقائق فقط من تصويره لورقة الأسئلة.

وأضاف شوقي في تصريحات لفضائية "الغد" ببرنامج "ساعة من مصر" أن هناك فارق بين التسريب والغش، موضحاً أن التسريب يعني نشر الامتحان قبل موعده، مشدداً على أن هذا الأمر لم يحدث، وأن ما حدث هو حالة غش في لجنة بين 1777 لجنة، نافياً حدوث تسريب للامتحان.

وأكد شوقي أن نظام "البوكليت"، أو ما يسمى بالكراسة الإمتحانية، يقوم بدوره بكفاءة وساعد في حل الكثير من المشاكل المتعلقة بالتسريب والغش المباشر في الثانوية العامة، لافتا إلى أنه بات من الممكن ضبط حالات التصوير والتسريب بشكل مباشر، كما أنه كافح مشاكل الغش المباشر داخل اللجان.
المزيد عن: وزارة التعليم امتحانات الثانوية العامة التوك شو أخبار مصر
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