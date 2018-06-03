"شوقي": لا يوجد تسريب لامتحانات الثانوية.. ونظام "البوكليت" يعمل بكفاءة

أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، أنه تم ضبط الطالب الذي قام بإدخال هاتفه للجنة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة وقام بتصويره وإرساله لأصدقائه، إذ تم القبض عليه بعد عشر دقائق فقط من تصويره لورقة الأسئلة.





وأضاف شوقي في تصريحات لفضائية "الغد" ببرنامج "ساعة من مصر" أن هناك فارق بين التسريب والغش، موضحاً أن التسريب يعني نشر الامتحان قبل موعده، مشدداً على أن هذا الأمر لم يحدث، وأن ما حدث هو حالة غش في لجنة بين 1777 لجنة، نافياً حدوث تسريب للامتحان.



