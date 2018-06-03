اليوم الـ19 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ

*الفصل الرّابع: فراسة الأمم...

*الجنس القوقازى هو أكثر الأجناس تنوّعاً وتحته شعوبٌ كثيرة منها القديم ومنها الحديث ولكن أشهرها ستة أنواع رئيسيّة (التيوتون الجرمان ،السّلت وهم الإنجليز و الفرنسيين ، السّلاف وهم شعوب روسيا ، السّاميّون ، الهنود والآريين ، البلاسجية وهم اليونان والرومان).





3-السلاف: وهم الشعوب الروسية وأظهر صفاتهم كبر حجم الرأس والأكتاف والصدر، هم أكثر الأمم تحملاً للشدائد والأهوال، ولهم الثبات والصبر والميل للأعمال الصناعية عن التجارة.





4- السّاميّون: وهم العرب وأبناء عمومتهم الإسرائيليون، بارزو الأذقان عقف الأنوف لهم البشرة القمحية ،سود العيون ، ولاحظ علماء الإنسان أن تكوين جمجمة العربى هى الأرق فى تكوينها عن بقية جماجم البشر وربما كان ذلك سببا فى تركيز العربى على المشاعر والأحاسيس وتفوقه فى الشعر والكلمة، أما جمجمة الإسرائيلى فهى أكبر حجما عن جمجمة العربى ويشترك مع العربى فى ولعه بالتجارة إلا أنه قلما يشارك الناس فى مصائبهم أو يتعاون معهم.





5- الهنود: هم من الشعوب الآريّة والتى خرجت منها هجرات لوسط أوروبا ، وجمجمة الهندى تشبه الأوروبى لكنها أصغر حجماً ، وتدخلت عوامل الطبيعة والتغذية فى التكوين الجسدى فالإنجليزى او الألمانى من أصول آرية يزيد تكوينه الجسدى عن عمّه الهندى فى وقتنا الحاضر،فحجم الرأس مقياس للقوة ، زد على ذلك أن رأس الهندى ضيق عند قاعدته بينما تلك القاعدة عريضة أكثرعند الأوروبى من أصل آرى واتساع تلك القاعدة للرأس علامة على قوة العزيمة والهمّة والنشاط.





6- البلاسجية: هم اليونان والذين لم تكن جماجمهم ضخمة كالجرمان ولذلك كان شكلهم أقرب للجمال منه إلى القوة ،وهم أهل الفنون والشعر والخطابة وتميزهم علامة واضحة وهى أستواء جباههم مع أنوفهم حتى تكاد تكون أنوفهم على إستقامة واحدة مع جباههم، أما الرومان فهم كبار الرؤوس غلاظ الأعناق أهل إقدام ونشاط وعزم وكانو أقوياء فى عواطفهم ميالين للبذخ والمفاخرة ، يمتازون بالقوة كمايمتاز اليونان بالرقة.



