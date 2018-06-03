جنرال إيرانى بارز ينفى انسحابهم من جنوب سوريا

نفى جنرال إيراني كبير، التقارير بشأن خطة انسحاب ميليشيات إيران العسكرية من مواقع قريبة من حدود الاحتلال الإسرائيلى مع سوريا.





وقال الجنرال مسعود جزايرى، مستشار رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية لوكالة تسنيم، إنّ إيران وسوريا تتمتعان بعلاقات عميقة لا تتأثر بالتدابير الدعائية للأخرين.





وأضاف جزايرى، أنّ أكبر مخاوف النظام الصهيونى- الإسرائيلى، هى وجود المقاتلين المسلمين بالقرب منه، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل تبذلان جهودًا يائسة للتغيير.





بينما قال، وفقاً لشبكة "24 نيوز"، اليوم "يجب على الولايات المتحدة وإسرائيل، أن يعرفا أنّ هذا الشرط لن يتغير".

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان، نقلاً عن عدد من المصادر الموثوقة، الخميس إنّ المستشارين الإيرانيين ومقاتلى "حزب الله" يستعدون لإخلاء قواتهم من محافظتين فى المناطق السورية من درعا والقنيطرة قرب الجزء الإسرائيلى من هضبة الجولان.