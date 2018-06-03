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مسلسل اختفاء الحلقة 18 كاملة (فيديو)

الأحد 03/يونيو/2018 - 10:10 م
مسلسل اختفاء الحلقة 18 كاملة (فيديو)
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مريم الشريف
 
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "اختفاء" الحلقة الـ 18 عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

"اختفاء" بطولة الفنانة نيللى كريم، والفنان هشام سليم، محمد ممدوح، بسمة، والعمل تأليف أيمن مدحت، للمنتج جمال العدل، وإخراج أحمد مدحت.

ويدور المسلسل حول أستاذة جامعية اختفى زوجها الروائي بعدما اتهم رجل أعمال شهير فى روايته بقتل شخص كان فى السبعينات، لكي يتزوج من زوجته الأرمنية التي تدعى "نسيمة".

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