وفاة ملكة جمال العالم لـ"المتزوجات" إثر حادث سير

لقيت ملكة جمال العالم للمتزوجات سانيا شاكيروفا حتفها، جراء حادث سير وقع في جمهورية قرغيزستان، بحسب تقارير إعلامية روسية.





وكانت شاكيروفا فازت الربيع في الماضي بالمسابقة التي أقيمت في مدينة "نها ترانج" بفيتنام، حيث منحت لقب ملكة جمال العالم للمتزوجات.





ونقلت وسائل إعلامية روسية، الأحد، عن وزارة داخلية قرغيزستان قولها، أن حادث السير وقع في طريق باليكتشي كاراكول الذي يربط شرق البلاد بشمالها.



