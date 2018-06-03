عاجل.. ارسل اسمك واعرف نتيجتك الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة المنيا

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة لقرائها، بإرسال النتيجة الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية 2018 للفصل الدراسي الثاني بمحافظة المنيا، من خلال صفحة " جريدة الفجر " الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.





لإرسال النتيجة لك عليك كـ"طالب" أو "ولي أمر" الالتزام بالتالي، إرسال رسالة من صفحتك الشخصية للصفحة الرسمية للجريدة تشمل:

1- إرسال اسمك رباعي

2- اسم المدرسة

وسترسل لك النتيجة خلال 60 دقيقة من إرسالك التفاصيل المطلوبة.



