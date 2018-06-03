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عاجل.. ارسل اسمك واعرف نتيجتك الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة المنيا

الأحد 03/يونيو/2018 - 10:03 م
عاجل.. ارسل اسمك واعرف نتيجتك الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة المنيا
نتيجة الشهادة الإعدادية
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة لقرائها، بإرسال النتيجة الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية 2018 للفصل الدراسي الثاني بمحافظة المنيا، من خلال صفحة "جريدة الفجر" الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

لإرسال النتيجة لك عليك كـ"طالب" أو "ولي أمر" الالتزام بالتالي، إرسال رسالة من صفحتك الشخصية للصفحة الرسمية للجريدة تشمل:
1- إرسال اسمك رباعي 
2- اسم المدرسة
وسترسل لك النتيجة خلال 60 دقيقة من إرسالك التفاصيل المطلوبة.

لمتابعة النتيجة والتفاصيل ادخل على الصفحة الرسمية لجريدة الفجر على موقع "فيسبوك" من هنا
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