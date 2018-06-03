أرقام المونديال (69)| حقائق ومعلومات عن منتخب كرواتيا وتاريخ مشاركاته بكأس العالم

"أرقام المونديال" زاوية يقدمها "الفجر الرياضي" وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، ويستعرض من خلالها أبرز أرقام المنتخبات المشاركة بالمونديال والأرقام القياسية والإحصائيات الغير مسبوقة التي شهدتها البطولة العالمية منذ انطلاقها عام 1930.

- حقائق يجب أن تعرفها عن منتخب كرواتيا وتاريخ مشاركاته بكأس العالم:-

1- تأسس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم عام 1912، وانضم إلى الاتحاد الدولي "فيفا" في عام 1992، ومن أشهر لاعبي الكرة الكرواتية: دافور سوكر - زفونيمير بوبان - آلان بوكسيتش - روبرت بروزنسكي - روبرت كوفاتش - نيكو كوفاتش - لوكا مودريتش.





2- تأهل منتخب كرواتيا إلي نهائيات كأس العالم "روسيا 2018" بعدما تخطي منتخب اليونان في الملحق الأوروبي، بنتيجة 4/1 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، ويلعب المنتخب الكرواتي ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات (الأرجنتين – آيسلندا – نيجيريا)





3- شارك منتخب كرواتيا 4 مرات في نهائيات كأس العالم، أول مشاركة له كانت عام 1998 وفاز بالمركز الثالث في أفضل إنجازاته بالبطولة، أما آخر مشاركاته كانت في مونديال البرازيل 2014.





4- لعب منتخب كرواتيا 16 مباراة خلال مشاركاته السابقة في كأس العالم، فاز في 7 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبوه 21 هدف واستقبلت شباكه 17 هدف.





5- يقود المنتخب الكرواتي في كأس العالم المدرب "زلاتكو داليتش" صاحب الـ52 عامًا، سبق ودرب أندية الفيصلي والهلال السعوديين والعين الإماراتي، تولي تدريب ممثل منتخب كرواتيا في أكتوبر 2017 ونجح في قيادة المنتخب للتأهل لنهائيات كأس العالم، خاض 6 مباريات مع المنتخب فاز في 3 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في مباراة.





6- أبرز نجوم منتخب كرواتيا "لوكا مودريتش" نجم ريال مدريد الأسباني وأحد أعظم لاعبي الوسط في العالم، شارك في 105 مباراة وسجل 12 هدف، وكذلك ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي واحد من أفضل الهدافين علي الساحة الكروية حاليًا، وسجل 30 هدفًا خلال مسيرته الدولية مع منتخب بلاده.





7- يحتل منتخب كرواتيا المركز الـ18 في التصنيف العالمي.





8- تبلغ القيمة التسويقية للاعبي منتخب كرواتيا (311.13 مليون جنيه استرليني).