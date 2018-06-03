بالأرقام.. زيادة جديدة فى المرتبات والمعاشات مطلع يوليو المقبل

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أَثْناء اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بحضور وزير المالية عمرو الجارحي، ووزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى.





ونرصد فيما يلى بالأرقام زيادة المعاشات، والمرتبات لدى موظفى الدولة والمقرر تطبيقها بداية من أول يوليو 2018:





1-علاوة للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا

2- علاوة خاصة لغير المُخاطبين 10فِي المائة من الأجر الأساسي

3- ولمن يُعيّن بعد 30 يونيو علاوة بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا

4- علاوة استثنائية للمُخاطبين وغير المُخاطبين بالقانون وتقسّم كالتالي:

- 160 جنيهًا شهريًا للدرجات الرابعة فما دونها

- 150 جنيهًا شهريًا للدرجات الأولى حتى الثالثة

- 140 جنيهًا للدرجات مدير سَنَة وما يُعادلها

5-تضم العلاوة للأجر الأساسي من أول يوليو

6- زيادة المعاشات 15فِي المائة، بحد أدنى 125 جنيهًا

7- رفع الحد الأدنى للمعاشات لـ750 جنيها