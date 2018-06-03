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"الإبراشي" عن انتحار طالبة بسبب الثانوية العامة: "الله يكون في عون أولادنا"

الأحد 03/يونيو/2018 - 10:07 م
الإبراشي عن انتحار طالبة بسبب الثانوية العامة: الله يكون في عون أولادنا
وائل الإبراشي
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كساب أحمد
 
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الثانوية العامة أصبحت هدف يقاتل من أجله الجميع، معقبًا: "ياما في ناس خدت ثانوية عامة وقاعدة على القهاوي".

وأشار "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، إلى ضرورة التحمس للنظام الجديد في الثانوية العامة لكي نتخلص من أعباء الثانوية العامة، لافتًا إلى أن هناك فتاة انتحرت اليوم بسبب الثانوية العامة، معقبًا: "بنصور للناس إن الثانوية العامة هي المصير". 

وأشار إلى أن "يارا" الطالبة المنتحرة هي ضحية المجتمع، معقبًا:" الله يكون في عون الاولاد دخلناهم في معركة حياة او موت، البيوت تعلن حالة الطواري مافيش تلفزيون ومافيش خروج لأن الثانوية العامة هي المستقبل".
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