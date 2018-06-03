"الإبراشي" عن انتحار طالبة بسبب الثانوية العامة: "الله يكون في عون أولادنا"

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الثانوية العامة أصبحت هدف يقاتل من أجله الجميع، معقبًا: "ياما في ناس خدت ثانوية عامة وقاعدة على القهاوي".





وأشار "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، إلى ضرورة التحمس للنظام الجديد في الثانوية العامة لكي نتخلص من أعباء الثانوية العامة، لافتًا إلى أن هناك فتاة انتحرت اليوم بسبب الثانوية العامة، معقبًا: "بنصور للناس إن الثانوية العامة هي المصير".



