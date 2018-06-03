انتهاء تصوير المشاهد الأخيرة من "الرحلة" بأكتوبر الأربعاء المقبل

تنتهي أسرة مسلسل "الرحلة" بطولة النجوم باسل الخياط، وريهام عبد الغفور، وحنان مطاوع، من التصوير نهائيًا يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد تصوير أخر المشاهد داخل المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، حيث استغرق تحضير وتصوير المسلسل 6 أشهر كاملة.

وفى سياق متصل لاقى المسلسل نجاحًا كبيرًا، بعد الأصداء التى حققها بعد عرض الحلقات النصفية الأولى، خاصة الإشادات التى حصل عليها فريق الممثلين والإخراج من النقاد ورواد السوشيال ميديا.

مسلسل "الرحلة" من أقوى مسلسلات دراما رمضان ، وبطولة باسل الخياط، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع، وليد فواز، مى سليم، أميرة العايدى، إيهاب فهمى، ثراء جبيل، محمود حجازى، إسلام جمال محمد مهران، وآخرون، قصة نور شيشكلى، تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج حسام على، وإنتاج "سليميديا" للمنتجة مها سليم، وشركة "تريلر" لأحمد سمير، وماكس برودكشن" ويمثلها تامر تمام.