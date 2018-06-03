منافسو مصر بالمونديال.. السعودية تسقط بثلاثية نظيفة أمام بيرو وديا

تلقي منتخب السعودية هزيمة قاسية من منتخب بيرو بثلاثة أهداف نظيفة في لقاء ودي ضمن التحضير والاستعداد لنهائيات كأس العالم في روسيا الشهر الجاري.





أنهي منتخب بيرو الشوط الأول متفوقاً بهدفين دون رد، سجل الهدف الأول اندري كاريلو في الدقيقة 20، ثم سجل الهدف الثاني غيريرو في الدقيقة 41.





وفي الشوط الثاني عاد غيريرو ليسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لمنتخب بلاده لينهي اللقاء بفوز بيرو بثلاثية نظيفة.





ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولي مع مصر وروسيا وأوروجواي، فيما يقع منتخب بيرو في المجموعة الثالثة مع فرنسا والدنمارك وأستراليا.