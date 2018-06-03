مؤسسة النقد تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على أنه يمكن للباحثين والمهتمين بالعمل من خريجي وخريجات الماجستير والبكالوريوس بتقدير عام ” ممتاز / جيدجدًا ” التقديم على وظائفها.





وتضمن الوظائف في التخصصات التالية: إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية، الاقتصاد، المالية، المحاسبة، نظم المعلومات الإدارية، الحاسب الآلي، أمن المعلومات، الهندسة، القانون، العلوم الإكتوارية، التأمين.



