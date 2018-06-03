وليد سليمان يكشف علاقته بجهاز المنتخب ويعلق على مجموعة الفراعنة بالمونديال



وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية لفضائية mbc مصر :"مجموعتنا صعبة للغاية سنواجه فيها أوروجواي اقوى فرق المجموعة بالإضافة لروسيا صاحبة البطولة وستكون أرضها عاملاً مساعدا لها في مواجهتنا معها وأتمنى تقديم نتيجة إيجابية أمام أوروجواي".



وأضاف :"علاقتي جيدة مع كوبر والجهاز الفني للمنتخب وهو رجل ناجح استطاع الصعود بنا للمونديال على الرغم من الانتقادات التي توجه له".



وتابع :"كنت أتمنى المشاركة في المونديال وسأكون داعم للمنتخب على الرغم من خروجي من حسابات المنتخب".



واختتم سليمان تصريحاته قائلاً :"لا توجد نية لدي إيذاء لاعب كما يشاع وكل مباراة يطلب مني تعليمات مختلفة".

أكد وليد سليمان نجم الأهلي بأن علاقته بهيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب والجهاز الفني جيدة، كما أكد أن مجموعة مصر في كأس العالم صعبة.