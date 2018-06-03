والدة "طالبة الثانوية" المنتحرة: "بنتي ضحية لنظام التعليم الفاشل"

قالت مدام سامية، ووالدة الطالبة "يارا" المنتحرة، إن نجلتها ضحية لنظام التعليم الفاشل، معقبة: "بنتي ماتت خلاص، كانت متفوقة وممتازة، بس جت امبارح وقالتي ناسية كل حاجة".



وتابعت "سامية"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد: "بنتي بتطلع من الأوائل كل سنة، بس امبارح نسيت، ومنتمتش طول الليل كانت قلقانه، قالت ليه مخي وقف خلاص، مش فاكرة حاجة".



وأضافت أن نجلتها أخبرتها قبل الامتحان بأنها غير قادرة على استذكار أي شيء، متابعة: "ماتت خلاص، بتحشي معلومات جوه دماغها من شهر 7 اللي فات، مخها هنج ووقف، كان نفسها تدخل طب أسنان".



