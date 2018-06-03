محافظة المنيا توقع بروتوكول مع إحدى البنوك لتسويق الأصول غير المستغلة
الأحد 03/يونيو/2018 - 10:00 م
أحمد الخميسى
وقعت محافظة المنيا، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة؛ لتسويق الأصول غير المستغلة لتحقيق أعلى ربح، لكي تعود على المحافظة بالنفع.
وقالت مصادر، إن هناك أصول تمتلكها المحافظة غير مستغلة، من بينها: استراحة المحافظة القديمة، التي تقع في شارع كورنيش النيل، والبازارات والمخابز المطورة، وبموجب البروتوكول سيتولى بنك القاهرة تسويق تلك الأصول لرجال الأعمال، لتحقيق أعلى استفادة منها.
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