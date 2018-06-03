ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظة المنيا توقع بروتوكول مع إحدى البنوك لتسويق الأصول غير المستغلة

الأحد 03/يونيو/2018 - 10:00 م
محافظة المنيا توقع بروتوكول مع إحدى البنوك لتسويق الأصول غير المستغلة
طباعة
أحمد الخميسى
 
وقعت محافظة المنيا، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع بنك القاهرة؛ لتسويق الأصول غير المستغلة لتحقيق أعلى ربح، لكي تعود على المحافظة بالنفع.

وقالت مصادر، إن هناك أصول تمتلكها المحافظة غير مستغلة، من بينها: استراحة المحافظة القديمة، التي تقع في شارع كورنيش النيل، والبازارات والمخابز المطورة، وبموجب البروتوكول سيتولى بنك القاهرة تسويق تلك الأصول لرجال الأعمال، لتحقيق أعلى استفادة منها.
المزيد عن: محافظة المنيا بنك القاهرة أخبار مصر أخبار المنيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
1
x
02:00
0
إسكوتلندا - أساسي
البرازيل - أساسي
2
x
16:00
0
كرواتيا - أساسي
بيرو - أساسي
3
x
20:00
0
السعودية - أساسي
أسبانيا - أساسي
1
x
21:00
0
سويسرا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/3/2018 10:10:01 PM