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حارس برشلونة على رادار البريميرليج

الأحد 03/يونيو/2018 - 09:56 م
حارس برشلونة على رادار البريميرليج
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الفجر الرياضي
 
اشارت تقارير صحيفة إسبانية، إلي أن الهولندي سيلسين حارس مرمي فريق برشلونة دخل ضمن حسابات أرسنال وتشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن أرسنال وتشيلسي، أعلنا عن رغبتهم في التعاقد مع سيلسين حارس مرمي فريق برشلونة وإقناعه بالحصول على فرصة المشاركة الأساسية.

وأضافت الصحيفة، أن ليفربول هو الآخر دخل في الصفقة لضعف مستوي حراسة مرمي الفريق الممثلة في الثنائي مينيوليه وكاريوس.

ومن المتوقع أن يطلب برشلونة مبلغ لا يقل عن 60 مليون يورو لفتح باب الرحيل أمام سيلسين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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