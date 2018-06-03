ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بالصوت.. رئيس النجم الساحلي لـ"الفجر الرياضي": لا يوجد اتفاق رسمي مع حسام البدري

الأحد 03/يونيو/2018 - 09:54 م
بالصوت.. رئيس النجم الساحلي لـالفجر الرياضي: لا يوجد اتفاق رسمي مع حسام البدري
رضا شرف الدين رئيس النجم
طباعة
مروى الجلاصي
 

كشف رضا شرف الدين رئيس النجم الرياضي الساحلي، حقيقة الاتفاق مع المدرب السابق للأهلي حسام البدري، لقيادة الفريق التونسي في الفترة المقبلة.

 

وقال شرف الدين في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" إن النادي ما زال في مفاوضات مع كل من البدري والمدرب التونسي عمار السويح، لكن لم يتم التوصل إلى الآن إلى أي إتفاق رسمي مع أي منهما، و الأمر لا يتجاوز مجرد الكلام فقط لا غير.

 

وكانت أنباء انتشرت في مصر وتونس، حول انتقال حسام البدري للنجم الرياضي الساحلي الذي ما يزال يبحث عن مدرب يقوده الموسم المقبل عوضا عن المدرب الجزائري خير الدين مضوي الذي أنهى موسم النجم في المرتبة الثالثة خلف كل من الترجي والإفريقي، بالإضافة إلى الفشل في الظفر بكأس تونس لكرة القدم في النهائي الذي خسره أبناء "جوهرة الساحل" أمام أبناء "باب الجديد".

 

المزيد عن: رياضة رضا شرف الدين رئيس النجم الرياضي الساحلي رئيس النجم الساحلي حسام البدري النجم الساحلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
1
x
02:00
0
إسكوتلندا - أساسي
البرازيل - أساسي
2
x
16:00
0
كرواتيا - أساسي
بيرو - أساسي
3
x
20:00
0
السعودية - أساسي
أسبانيا - أساسي
1
x
21:00
0
سويسرا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/3/2018 10:20:05 PM