بالصوت.. رئيس النجم الساحلي لـ"الفجر الرياضي": لا يوجد اتفاق رسمي مع حسام البدري

كشف رضا شرف الدين رئيس النجم الرياضي الساحلي، حقيقة الاتفاق مع المدرب السابق للأهلي حسام البدري، لقيادة الفريق التونسي في الفترة المقبلة.

وقال شرف الدين في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي " إن النادي ما زال في مفاوضات مع كل من البدري والمدرب التونسي عمار السويح، لكن لم يتم التوصل إلى الآن إلى أي إتفاق رسمي مع أي منهما، و الأمر لا يتجاوز مجرد الكلام فقط لا غير.

وكانت أنباء انتشرت في مصر وتونس، حول انتقال حسام البدري للنجم الرياضي الساحلي الذي ما يزال يبحث عن مدرب يقوده الموسم المقبل عوضا عن المدرب الجزائري خير الدين مضوي الذي أنهى موسم النجم في المرتبة الثالثة خلف كل من الترجي والإفريقي، بالإضافة إلى الفشل في الظفر بكأس تونس لكرة القدم في النهائي الذي خسره أبناء "جوهرة الساحل" أمام أبناء "باب الجديد".