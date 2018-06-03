70 طفل فلسطينى يوجهون رسالة لميسى لعدم اللعب أمام إسرائيل.. لا تلعب فوق المقابر

وجّه 70 طفلاً فلسطينياً رسالة مكتوبة إلى المهاجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، لمطالبته بعدم المشاركة فى مباراة ودية تجمع فريقه مع منتخب إسرائيل بالقدس المحتلة السبت المقبل.





وستُقام المباراة فى استاد تيدى، جنوب القدس، الذى تم بنائه فى حى المالحة التى تمّ تدميرها منذ 70 عاماً في معركة الحرب العربية- الإسرائيلية، ونزح السكان الفلسطينيون بعد دخول قوات الاحتلال.

وجائت تلك الرسالة من أطفال نزحت عائلاتهم من المالحة، وتمّ تسليمها اليوم الأحد إلى السفارة الأرجنتينية فى إسرائيل، والتى يؤكدون خلالها أنّهم من العائلات الأصلية بالمنطقة، حيث تمّ بناء الملعب على قريتهم المدّمرَة.

وأضافوا أنّهم كانوا سعداء للغاية بعد سماع أنّ نجم فريق برشلونة "ميسى" سيكون قريباً من منطقتهم، لكنّ سعادتهم تبدّلت إلى دموع وتحطمّت قلوبهم، وتسائلوا "هل منطقى أن يلعب ميسى البطل فى ملعب بُنى على قبور أسلافنا؟".

وختم الأطفال رسالتهم، قائلين "نيابة عن أصدقائنا، ندعو الله أن يحقق رغبتنا بألاّ يكسر ميسى قلوبنا".

ويوم الاثنين الماضى، أرسل رئيس الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم جبريل الرجوب، رسالة احتجاج إلى نظيره الأرجنتينى، بالإضافة إلى اتحاد كرة القدم فى أمريكا الجنوبية والفيفا لدعوتهم لإلغاء المباراة، التى تُستخدم كدعاية سياسية للاحتلال فى إطار حملته بأنّ القدس عاصمة لإسرائيل. .