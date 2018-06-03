رئيس مدينة بلطيم يتابع أعمال رصف المرحلة الثانية بالطريق الدائري

تابع المهندس طلعت عبدالقادر، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة شرق ورئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال رصف المرحلة الثانية بالطريق الدائرى لمدينة بلطيم، يرافقة مهندسى ومشرفى مشروع رصف المرحلة الثانية والأخيرة للطريق الدائرى (غطاس) بسمك الطبقة الرابطة للرصف 7 سم وبعرض متوسط رصف الطريق 8 متر تقريبًا.



وقال رئيس مركز ومدينة بلطيم، ان الأعمال التنموية بمدينة بلطيم كالرصف، وذلك من اجل العمل على تخفيف الأحمال والتكدسات المرورية الداخلية بالمدينة وتحويل الشاحنات والمركبات الكبيرة بالعبور الإجبارى بالطريق الدائرى الذى يربط الطريق الدولى الساحلى بطريق بلطيم كفرالشيخ.



كما أضاف رئيس المركز والمدينة، على أهمية مواصلة أعمال التنموية برصف للشوارع الداخلية للمدينة والعمل على تجميل وإنارة وتنظيم وهيكلة كافة الشوارع والميادين الداخلية، والتى تنتظر الإنتهاء الفعلى من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والجارى العمل به حاليًا بالمدينة، حيث يتم حفر الخطوط لوضع المواسير ذات الأقطار المختلفة بالشوارع الرئيسية والعامة والفرعية.