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أمينة شفيق توضح سبب رفضها دخول انتخابات نقابة الصحفيين عام 1999

الأحد 03/يونيو/2018 - 09:44 م
أمينة شفيق توضح سبب رفضها دخول انتخابات نقابة الصحفيين عام 1999
أمينة شفيق
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كساب أحمد
 

قالت الكاتبة أمينة شفيق، إنها رفضت دخول انتخابات نقابة الصحفيين في عام 1999 لأن عمرها حينها في تجاوز 64 عامًا، خلاف أن هناك جيل جديد دخل النقابة، معقبة: "دخلوني في حاجات شخصية أنا تعبت".

وتابعت "شفيق"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أنها أنجبت ولد وبنت، ونجلها كان يعاني من متلازمة داون، وكان في حاجة للرعاية المستمرة خاصة عندما توفى زوجها.

ولفتت إلى أنها لا تستطيع العمل في مكان مليء بالشباب وهى عمرها كبير، معقبة: "الخريطة المهنية في 1999 تغيريت وبقى في أحزاب وجرايد كتير وصحفيين متنوعين".
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