شيرين وجدي: "مدحت شلبي مُحترم".. وإيهاب طلعت مُقاتل
الأحد 03/يونيو/2018 - 09:42 م
أمنية فوزي
أشادت المطربة شيرين وجدي، بالإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي، قائلة: "والد بنتي نهلة شخصية محترمة وصديق لإيهاب طلعت".
وعن إيهاب طلعت، قالت "وجدي"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأحد،: "مُقاتل ومُحارب واتظلم كتير جدًا ومشوفتش زيه في حياتي".
ويُذاع الموسم الثاني من برنامج "شيخ الحارة"، الساعة 6:50 مساءً، على فضائية "القاهرة والناس"، طوال شهر رمضان الكريم.
وعن إيهاب طلعت، قالت "وجدي"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأحد،: "مُقاتل ومُحارب واتظلم كتير جدًا ومشوفتش زيه في حياتي".
ويُذاع الموسم الثاني من برنامج "شيخ الحارة"، الساعة 6:50 مساءً، على فضائية "القاهرة والناس"، طوال شهر رمضان الكريم.
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