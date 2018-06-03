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شيرين وجدي: "مدحت شلبي مُحترم".. وإيهاب طلعت مُقاتل

الأحد 03/يونيو/2018 - 09:42 م
شيرين وجدي: مدحت شلبي مُحترم.. وإيهاب طلعت مُقاتل
شيرين وجدي
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أمنية فوزي
 
أشادت المطربة شيرين وجدي، بالإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي، قائلة: "والد بنتي نهلة شخصية محترمة وصديق لإيهاب طلعت".

وعن إيهاب طلعت، قالت "وجدي"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأحد،: "مُقاتل ومُحارب واتظلم كتير جدًا ومشوفتش زيه في حياتي".

ويُذاع الموسم الثاني من برنامج "شيخ الحارة"، الساعة 6:50 مساءً، على فضائية "القاهرة والناس"، طوال شهر رمضان الكريم.
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