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إزالة الخرسانات المخالفة بأحد الأبراج على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

الأحد 03/يونيو/2018 - 09:41 م
إزالة الخرسانات المخالفة بأحد الأبراج على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ
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سمر بسيونى
 
وجه اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بإزالة الأعمدة الخرسانية ببرج "خيري. ز" وذلك لتعديه على الأراضي الزراعية بمنطقة أبو سعيد، وكلف المحافظ، المهندس راضي أمين، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، والمهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بقيادة الحملة المكبرة ووقف الأعمال، وإزالة التعديات على المساحة المتعدي عليها وهي 17 قيراط أرض زراعية إصلاح زراعي، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من رجال الشرطة.

وتوجه السكرتير العام ومساعد المحافظ لمنطقة التعديات بأبو سعيد وبمعاونة التشكيلات الأمنية من رجال الشرطة، ومشاركة نواب رئيس المدينة وبعض رؤساء قرى مركز كفرالشيخ، ومعدات الحملة من اللوادر، كما تم الاستعانة بعدد 2 حفار لإزالة الأعمدة الخراسانية، ووجه بعمل حملة إزالة واسعة تقوم بإزالة جميع التعديات في هذا المكان، مع الاستعانة بجميع المعدات اللازمة وإزالة التعدي.

يذكر أن صاحب الأرض الزراعية قد تم تحذيره أكثر من مرة، وتم عمل محاضر إزالة ووقف الأعمال من قبل، ولم يمتثل للإجراءات التي اتخذت ضده.
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