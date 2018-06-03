لقطة نيمار ومودريتش تثير الجدل حول انتقال النجم البرازيلي للريال "فيديو"

أثارت لقطة لنيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل الشكوك حول انتقاله لريال مدريد، حيث قام بالتوقيع على قميص الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد وكرواتيا عقب مبارتهما الودية اليوم والتي انتهت بفوز نجوم السامبا بهدفين نظيفين.

وكشفت تقاريرصحفية إسبانية، على أن لقطة نيمار مع مودريتش، قد تكون دليلاً قوياً على اقتراب نيمار من الانضمام لصفوف ريال مدريد في الصيف الجاري.

وكان ريال مدريد قد دخل في مفاوضات رسمية مع نيمار لضمه لصفوف الملكي لتعزيز الخط الهجومي للفريق في فترة الانتقالات القادمة.