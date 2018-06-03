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عاجل.. أمريكا: إطلاق نار قرب ماراثون سان دييجو

الأحد 03/يونيو/2018 - 09:36 م
عاجل.. أمريكا: إطلاق نار قرب ماراثون سان دييجو
شرطة سان دييجو
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خاطر عبادة
 

أفادت الشرطة الأمريكية عن وقوع إطلاق نار فى سان دييجو، قرب تجمّع لآلاف الأشخاص فى سباق ماراثون سان دييجو 2018، وفقاً لوكالة فرانس برس.


وأكدّ مسؤول بالمدينة عن استجابة الشرطة لتقارير إطلاق نار نشط فى سيتى هول باركيد، وتمّ القبض على امرأة بعد الحادث قرب طريق الماراثون، وسط حضور شرطى مكثف.


 وأشارت تقارير إلى تغيير مسار العدائين، حيث حقّقت الشرطة فى إطلاق النار، بينما عادت الأمور لطبيعتها مجدداً.

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