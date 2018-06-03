أمينة شفيق: "عملي في الأهرام خلاني أعرف حقيقة مصر"

قالت الكاتبة أمينة شفيق، إن العاملين في جريدة الأهرام مثل العاملين في المؤسسات الحكومة، أما جريدة الأخبار فبها حياة مجتمعية كبير، أما جريدة أخبار اليوم فستظل فتاة شقية صغيرة، لافتة إلى أنها عندما ذهبت لجريدة المساء وجدت بها سكون تام، معقبة: "كنت هموت، كل واحد قاعد قافل على نفسه وبيشتغل".



وتابعت "شفيق"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، أنها عندما انضمت للعمل في مؤسسة الأهرام بعد مقابلة الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل كانت سعيدة بشكل كبير، معقبة: "عملي في الأهرام خلاني أعرف جزء من حقيقة مصر".



وأشارت إلى أن الاهرام له فضل كبير عليها في حياتها المهنية، متابعة: "اتمنى أرحل عن الدنيا وانا بعمل في الأهرام".



ولفتت إلى أنها عندما عينت في المجلس القومي للمرأة شكل هذا الامر مفاجأة لها، لافتة إلى أنها كانت متطوعة في العمل لأن هذا عمل مجتمعي، معقبة: "كانت الناس مستغربة إنه بعمل بشكل تطوعي في المجلس القومي للمرأة، عشان حكومة".

