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كفر الشيخ وسمنود الأقرب لإستضافة إعداد بلدية المحلة

الأحد 03/يونيو/2018 - 08:46 م
كفر الشيخ وسمنود الأقرب لإستضافة إعداد بلدية المحلة
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عبد الحميد نور
 

قال أيمن المزين المدير الفني لفريق بلدية المحلة أن فترة الإعداد للموسم الجديد من المقرر أن تبدأ السبت المقبل الموافق التاسع من يونيو الجاري.


ولم يستقر فريق بلدية المحلة علي الملعب الذي سيبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد من خلاله بسبب الإصلاحات التي يخضع لها ملعب بلدية المحلة منذ قرابة الشهر.


وأصبح ملعب كفر الشيخ أو ملعب سمنود الأقرب لإستضافة بداية فترة الإعداد لفريق بلدية المحلة حتي تنتهي الإصلاحات بملعب البلدية.

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