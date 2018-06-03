"أردوغان" يدعى الدفاع عن الفلسطينيين وشركة طيران بلاده تروج للسياحة في إسرائيل



نشر موقع "مداد نيوز" تقريرًا متلفزًا تحت اسم "اكتشف إسرائيل عبر طيران تركيا"، وتضمن التقرير أن هناك حملة للدعاية للسياحة الإسرائيلية عبر الخطوط الجوية التركية، فرغم الخطابات النارية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الإحتلال الإسرائيلي إلا أن تركيا وإسرائيل تربطهما علاقة قوية.



وأضاف التقرير أن الخطوط الجوية التركية نقلت أكثر من مليون راكب من وإلى إسرائيل في عام 2017، فبحسب صحيفة "تايمز اوف أسرائيل" فإن تركيا هى أكبر دولة ناشطة في مجال الطيران بإسرائيل بحجم 46 رحلة أسبوعية بين تل أبيب وإسرائيل.



وأشار إلى أن حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل وصل لـ3.9 مليار دولار، مختتمًا التقرير بمقولة: "أردوغان تهديدات صويتة وأفعال داعمة لإسرائيل"

