التحالف: "قسد" تشن عملية ضد "داعش" في الدشيشة بمحافظة الحسكة

أعلن التحالف الدولي المناهض لـ"داعش"، اليوم الأحد، أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بدعم من التحالف، بدأت عملية ضد مسلحي التنظيم قرب بلدة الدشيشة بمحافظة الحسكة السورية.





وأوضح المتحدث باسم حملة "العزم الصلب" التي يخوضها التحالف ضد "داعش" في سوريا والعراق، الجنرال الأمريكي بول فانك، أن "الهدف من هذه العملية ذات التنسيق الجيد هو القضاء على جيوب المسلحين في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا". كما نقلت "روسيا اليوم"





وذكر القائد الأمريكي أن مسلحي "قسد" يشنون هجمات نشطة ضد المسلحين الذين انهارت معنوياتهم بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدوها، أما قادتهم فقد لاذوا بالفرار".





وأضاف فانك أن مقاتلي "قسد" يتمتعون أيضا بدعم العسكريين العراقيين الذين يقصفون من مدافعهم مواقع الإرهابيين، إضافة إلى اتخاذ القوات العراقية إجراءات لتأمين الحدود مع سوريا لمنع تسرب "الدواعش" من هناك .





بحسب الجنرال الأمريكي فإن طائرات التحالف الدولي تواصل قصف مراكز قيادة المسلحين ومستودعات أسلحتهم وأنفاقهم.





كانت قيادة التحالف "الأمريكي" أعلنت، مطلع شهر مايو، أن وحدات "قوات سوريا الديمقراطية" استأنفت عملياتها الهجومية في سوريا لتحرير المناطق الأخيرة الخاضعة لسيطرة المسلحين، وفي مقدمتها الشريط الحدودي بين سوريا والعراق.





ومنذ العام 2014، تخوض الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها حملة عسكرية ضد "داعش" في العراق، وكذلك في سوريا، حيث تنشط قوى التحالف دون موافقة دمشق.



