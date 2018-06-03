دفاعات ميليشيات الحوثي تنهار في الساحل الغربي لليمن

عرض موقع "مداد نيوز" الخليجي، اليوم الأحد، مقطع فيديو، يرصد تفاصيل سقوط "الحوثي" بالساحل الغربي.



حيث انهارت دفاعات ميليشيات الحوثي في الساحل الغربي لليمن، وألحقت المقاومة اليمنية بالحوثي خسائر فادحة بالساحل الغربي؛ وقتل أكثر من 150 عنصر حوثي.



وفرت عناصر الحوثي إلى صعدة ولاحقهم طائرات التحالف العربي، وقتل صالح بن عريج بغارة للتحالف العربي لدعم الشرعية في صعدة.



وأمر عبدالله الحوثي باعتقال ومحاكمة قيادات حوثية بعد الخسائر الفادحة، وكلف شقيقه عبدالخالق الحوثي بقيادة جبهة الساحل الغربي لصد طوفان الجيش اليمني، وأكد التقرير أن ساعة الصفر لتحرير اليمن تقترب.

