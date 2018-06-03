القيروان.. القبض على شاب يمجد الإرهاب‎

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنطقة سيدي عمر بوحجلة التابعة لولاية القيروان، من القبض على عنصر تكفيري عمره 23 سنة قاطن بمعتمدية الشراردة.





وبالتحري معه، ثبت تعمده تنزيل صور وتدوينات ومقاطع فيديو على حسابه الخاص على شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، يُمجد فيها الإرهاب ويحرض عليه ويشيد به.



