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محمد الأتربى: شرف ليا "أقعد" مكان طلعت باشا حرب (فيديو)

الأحد 03/يونيو/2018 - 08:31 م
محمد الأتربى: شرف ليا أقعد مكان طلعت باشا حرب (فيديو)
محمد الاتربى
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كساب أحمد
 
قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن إدارة بنك مصر هي شرف، معقبًا:" شرف ليا أقعد مكان طلعت باشا حرب" .

وتابع "الإتربي"، خلال حواره ببرنامج "نجوم الإدارة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن بنك مصر تأسسس بأموال الشغب المصري برأس مال يصل لـ80 الف جنيه، والآن يصل رأس ماله 65 مليار جنيه.

وأضاف أن لم يضحي بشكل كبير عندما جاء إلى بنك مصر لأن الحد الأقصى كان يطبق على بنوك القطاع العام، متابعًا:" كنت في بنك خاص وباخد مرتب كبير أكتر من بنك مصر، لكن شرف ليه إن أدير بنك مصر".
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